F1: Fia esaminerà ricorso Ferarri per penalità Sainz in Gp Australia il 18 aprile

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – L'organo di governo degli sport motoristici Fia esaminerà la penalità di cinque secondi data al pilota della Ferrari Carlos Sainz al Gran Premio d'Australia, ha reso noto l'organizzazione. I rappresentanti del pilota e del team sono tenuti a presentarsi agli steward per un'audizione virtuale martedì 18 aprile, ha spiegato la Fia. Sainz è stato punito dopo essersi scontrato con l'Aston Martin di Fernando Alonso nella lotta per la terza posizione dopo una ripartenza in ritardo all'Albert Park il 2 aprile. Sainz è arrivato quarto, ma è sceso al 12esimo posto a causa della punizione e perché la gara si è conclusa con la safety car in pista. Dopo essere stato informato della penalità, ha richiesto alla Ferrari di chiedere agli steward di riconsiderare la loro decisione. La Ferrari ha presentato ricorso contro la sanzione il 6 aprile. La punizione di Sainz ha coronato un terribile pomeriggio a Melbourne per la Ferrari dopo che Charles Leclerc è uscito di scena al primo giro. Il monegasco è stato anche costretto al ritiro a causa di un problema al motore nel Gp del Bahrain, che ha aperto la stagione a marzo.