F1: Fia respinge ricorso Red Bull, Hamilton conserva vittoria di Silverstone

Roma, 29 lug. – (Adnkronos) – Lewis Hamilton conserva il successo conquistato due settimana fa nel Gp di Gran Bretagna. Gli steward infatti hanno respinto il ricorso presentato dalla Red Bull contro la sanzione che era stata inflitta al sette volte campione del mondo a Silverstone a causa del contatto con Max Verstappen in avvio di gara, che aveva costretto al ritiro il pilota olandese, attualmente leader della classifica iridata.

Secondo i giudici infatti, la scuderia angloaustriaca non è stata in grado di presentare nuove evidenze che potessero far cambiare la decisione presa dai commissari della gara inglese, che avevano già inflitto a Hamilton 10 secondi di penalità.