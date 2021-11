Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – I commissari Fia hanno deciso che non ci sarà revisione per l'episodio al 48° giro del Gp del Brasile tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dunque, la Federazione ha deciso di non aprire il caso e di rigettare il ricorso avanzato dalla Mercedes.

La Federazione ha ritenuto le prove significative ma non rilevanti.