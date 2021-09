Monza, 9 set. – (Adnkronos) – "L'arrivo di Valtteri Bottas era un po' il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti. Sono felice per lui. Vedremo cosa accadrà per il secondo sedile, ma non so nulla.". Così Antonio Giovinazzi in merito al suo futuro all'Alfa Romeo.

"Ci sono voci, io posso solo concentrarmi su me stesso per non distrarmi, farò di tutto per stare in pace con me stesso", aggiunge il pilota pugliese a Sky Sport alla vigilia del fine settimana del Gp d'Italia a Monza.