Abu Dhabi, 12 dic. (Adnkronos) – La Mercedes di Lewis Hamilton brucia in partenza la Red Bull di Max Verstappen e si porta in testa al Gp di Abu Dhabi, ultima gara del mondiale, decisivo per il titolo piloti. Verstappen si è gettato subito all'inseguimento e in curva ci sono state le prime scintille con Hamilton che tocca la Red Bull e mantiene la testa della gara.