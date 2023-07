Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - La commissione gara della Fia ha deciso di penalizzare il pilota della Ferrari Charles Leclerc di tre posizioni sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gp d'Austria, che scatterà alle 16.30. Il 25enne monegasco è stato sanzionato per l...

Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – La commissione gara della Fia ha deciso di penalizzare il pilota della Ferrari Charles Leclerc di tre posizioni sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gp d'Austria, che scatterà alle 16.30. Il 25enne monegasco è stato sanzionato per l'impeding che il numero 16 ha generato durante il Q2 ai danni del numero 81 della McLaren Oscar Piastri che gli ha fatto perdere circa mezzo secondo in un settore della pista. Leclerc scatterà quindi in quinta fila dalla nona posizione.