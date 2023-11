F1: Gp Brasile, Norris il più veloce nelle qualifiche della sprint e Leclerc 7°**

Interlagos, 4 nov. - (Adnkronos) - Lando Norris è il più veloce nelle qualifiche per la gara sprint del Gp del Brasile. Il pilota inglese della McLaren gira in 1'10"622 precedendo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'10"683) e del messicano Sergio Pe...

Interlagos, 4 nov. – (Adnkronos) – Lando Norris è il più veloce nelle qualifiche per la gara sprint del Gp del Brasile. Il pilota inglese della McLaren gira in 1'10"622 precedendo le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'10"683) e del messicano Sergio Perez (1'10"756). Quarto e quinto tempo per le Mercedes degli inglesi George Russell (1'10"897) e Lewis Hamilton (1'10"940) che si lasciano alle spalle il giapponese dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1'11"019) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'11"077). Nono tempo per l'altra Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1'11"126). Alle 19.30 il via alla gara sprint.