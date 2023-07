F1 Gp Gran Bretagna 2023, Verstappen vince a Silverstone e disastro Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp di Gran Bretagna 2023 trionfando a Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, centra la sesta vittoria consecutiva, l'ottava stagionale e la 43esima della carriera. Verstappen precede la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton in una gara pessima per la Ferrari.

Pronti, via e Verstappen alla prima curva viene passato dalla McLaren di Norris, che scatta alla perfezione dalla seconda posizione e si prende la testa. Verstappen è costretto a inseguire, mentre alla spalle della Red Bull del campione del mondo si accoda la McLaren di Oscar Piastri. Charles Leclerc è quarto con la prima delle Ferrari, mentre Carlos Sainz perde una posizione al semaforo verde e viene passato dalla Mercedes di George Russell.

Verstappen impiega 5 giri per imporre la propria legge: Norris deve arrendersi al sorpasso, la Red Bull si riprende la prima posizione. Il campione del mondo aumenta progressivamente il vantaggio, portandolo a oltre 2'' dopo 15 dei 52 giri in programma. Il leader impone un ritmo insostenibile per i rivali e il gap si allarga rapidamente, sfiorando i 5 secondi prima di metà gara. La strategia Ferrari prevede per Leclerc, già dal 19esimo giro, l'impiego delle gomme dure: l'obiettivo è puntare su un ritmo regolare per scavalcare le McLaren, ma il passo di Norris e Piastri rimane eccellente e la rimonta del Cavallino si complica.

Il pomeriggio si accende, o meglio si infiamma, tra il 32esimo e il 33esimo giro, quando Kevin Magnussen parcheggia in pista la sua Haas, con il motore k.o. e un principio di incendio. La safety car congela la gara e ai box c'è la fila per i pit stop: male per la Ferrari, che vede la sua strategia a lungo termine annullata dagli eventi. Quando si torna a fare sul serio, Verstappen difende la prima posizione e guadagna subito un paio di secondi, mentre Norris si ritrova negli specchietti la Mercedes di Lewis Hamilton. L'ultima porzione di gara non modifica le prime 3 posizioni ma certifica il naufragio della Ferrari. Leclerc e Sainz affondano in nona e decima posizione nell'ennesimo weekend da dimenticare per il Cavallino.

Verstappen centra la sesta vittoria consecutiva e l'ottava totale nel Mondiale 2023. Con 255 punti comanda la classifica generale con un vantaggio di 99 lunghezze sul compagno, Sergio Perez. L'olandese, in sostanza, ha il titolo iridato in tasca. La Red Bull, all'undicesima vittoria di fila come la McLaren del 1988, domina tra i costruttori con 411 punti e doppia la concorrenza: la Mercedes insegue, si fa per dire, a 203.

"Non è stata la gara che avremmo voluto fare", dice un deluso Leclerc ai social della Ferrari. "Abbiamo faticato con il passo in gara, mentre la McLaren e la Mercedes sono state molto veloci. Nella prima fase della gara ho cercato di tenere Russell dietro di me, abbiamo anticipato il pit-stop per evitare che la Mercedes ci superasse ai box. Siamo stati però molto sfortunati" perché dopo la decisione di montare gomme dure la gara è stata congelata dall'ingresso della safety car. "Nella fase finale della gara, tutti avevano a disposizione il DRS e non c'è stato modo di guadagnare posizioni. Noi siamo in difficoltà nei curvoni veloci, Silverstone è un tracciato molto veloce, probabilmente per noi è uno dei peggiori della stagione".