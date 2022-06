F1: Gp Gran Bretagna, per bookie Verstappen favorito, riscatto Leclerc a 2,85

Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) – Max Verstappen senza rivali nelle quote del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone domenica prossima. Le performance crescenti della Red Bull dopo un avvio di stagione complicato trovano la conferma dei bookmaker, su una pista dove l'olandese non ha mai vinto: il primo successo (a un anno di distanza dal pauroso incidente con Hamilton) si gioca a 1,85 su Planetwin365, ancora una volta in netto vantaggio su Charles Leclerc.

Il pilota della Ferrari, secondo nel 2021, punta sulle nuove componenti della power unit e su una pista che sulla carta si sposa bene con la sua monoposto per centrare un colpo a 2,85.

Rimane invece lontano il padrone di casa Lewis Hamilton, che anche dopo il terzo posto in Canada e il pacchetto di aggiornamenti in arrivo per la Mercedes è lontano a 12,00, alle spalle di Sergio Perez (8,50) e di Carlos Sainz (11,00).

Alla pari con il britannico c'è invece il compagno di squadra Russell, mentre per gli altri piloti si va da quota 100 in su. Sarà vitale per la scuderia di Maranello recuperare le distanze nelle classifiche mondiali, che al momento vedono Verstappen a +49 su Leclerc e la Red Bull a +79 sulla Ferrari): al momento i bookie blindano un altro titolo per il campione in carica, dato a 1,14 su Planetwin365 contro il 5,25 del monegasco, mentre nel campionato costruttori la scuderia anglo-austriaca si gioca a 1,18 e la Rossa a 4,00.