Imola, 22 apr. – (Adnkronos) – Su una pista di Imola resa insidiosa dalla pioggia, le Ferrari ancora protagoniste con una doppietta nella prima sessione di prove libere con il monegasco Charles Leclerc primo in 1'29"402, davanti allo spagnolo Carlos Sainz a 0"877.

Terzo posto per il campione del mondo in carica, l'olandese della Red Bull Max Verstappen a oltre un secondo. Si torna in pista alle 17 per le qualifiche, che si corrono oggi per dare spazio domani alla Gara Sprint.