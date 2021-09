F1: Gp Italia, Bottas leader in qualifiche per gara sprint davanti a Hamilton e Sainz 7°**

Monza, 10 set. – (Adnkronos) – Valtteri Bottas realizza il miglior tempo nelle qualifiche per la gara sprint del Gp d'italia in programma domani. Il finlandese della Mercedes gira in 1'19"555 precedendo il compagno di squadra l'inglese Lewis Hamilton (1'19"651) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'19"966).

Quarto tempo per l'inglese della McLaren Lando Norris (1'19"989) che si lascia alle spalle il compagno di squadra, l'australiano Daniel Ricciardo (1'19"995) e il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly (1'20"260). Settimo e ottavo posto per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'20"462) e del monegasco Charles Leclerc (1'20"510).