F1: Gp Messico confermato in calendario fino al 2025

Città del Messico, 27 ott. -(Adnkronos) – Il Mondiale è in Messico, e nel giorno in cui si apre il lungo weekend di gara, la F1 annuncia il rinnovo dell'accordo con Città del Messico fino al 2025. La prima gara di che si terrà nell'ambito dell'estensione del contratto si svolgerà dal 27 al 29 ottobre 2023.

"Sono molto lieto di annunciare che la Formula 1 continuerà a correre a Città del Messico per altri tre anni in base a questo nuovo accordo -dice il Ceo della F1, Stefano Domenicali-. Ogni anno la gara attira un gran numero di fan e appassionati. L'atmosfera è incredibile, so che tutti saranno entusiasti di questa notizia. Voglio ringraziare Claudia Sheinbaum, capo del governo di Città del Messico, così come Alejandro Soberón e il suo team per il loro impegno per la Formula 1 e il continuo successo dell'evento".