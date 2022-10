F1: Gp Messico, Verstappen trionfa davanti a Hamilton e Perez, 5° Sainz

Città del Messico, 30 ott. -(Adnkronos) – Il campione del mondo Max Verstappen trionfa nel Gp del Messico. L'olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, domina la corsa, lasciando la leadership per pochi giri dopo il pit-stop e trionfando davanti all'inglese della Mercedes Lewis Hamilton e al messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra.

Quarto l'inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in difficoltà e mai in lotta per le posizioni da podio. A completare la top ten la McLaren dell'australiano Daniel Ricciardo, l'Alpine del francese Esteban Ocon, l'altra McLaren dell'inglese Lando Norris e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas.