F1: Gp Miami, cambi sulla Ferrari di Leclerc ma nessuna penalità

Miami, 7 mag. - (Adnkronos) - Novità per la Ferrari in vista del Gp di Miami che scatta alle 21.30. Dopo l'incidente di Charles Leclerc ieri nel finale del Q3 (ultima sessione di qualifica), la SF-23 è stata ovviamente sottoposta ai controlli dei meccanici dopo l'impatto con ...

Miami, 7 mag. – (Adnkronos) – Novità per la Ferrari in vista del Gp di Miami che scatta alle 21.30. Dopo l'incidente di Charles Leclerc ieri nel finale del Q3 (ultima sessione di qualifica), la SF-23 è stata ovviamente sottoposta ai controlli dei meccanici dopo l'impatto con le barriere di curva 6. Ci sono stati dei cambi sulla vettura: è stata sostituita tutta la parte posteriore compreso il cambio (con uno usato in precedenza). Sostituzione anche per ala posteriore e fondo. Sono tutti elementi della stessa specifica delle precedenti quindi non c'è penalità per il monegasco.