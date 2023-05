F1: Gp Monaco, Verstappen il più veloce nelle seconde libere davanti alle Ferrari

Montecarlo, 26 mag. -(Adnkronos) - Il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen su Red Bull ha chiuso al comando in 1'12"462 le seconde prove libere del Gp di Monaco, riscattando una non brillante prima sessione terminata al 6° posto. Alle spalle dell'olandese l...

Montecarlo, 26 mag. -(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen su Red Bull ha chiuso al comando in 1'12"462 le seconde prove libere del Gp di Monaco, riscattando una non brillante prima sessione terminata al 6° posto. Alle spalle dell'olandese le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'12"527) e dello spagnolo Carlos Sainz, leader della prima sessione, che ha archiviato anzitempo la sessione per una collisione con le barriere: nessuna conseguenza per lui e terzo posto finale in 1'12"569. Quarto tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'12"682) che si è lasciato alle spalle gli inglese Lando Norris (1'12"906) con la McLaren e Lewis Hamilton (1'12"960) con la Mercedes.