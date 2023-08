F1: Gp Olanda, Norris il più veloce nelle seconde libere e Ferrari fuori da top ten

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) - Lando Norris è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda a Zandvoort. L'inglese della McLaren gira in 1'11"330, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'11"353), che aveva chiu...

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) – Lando Norris è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda a Zandvoort. L'inglese della McLaren gira in 1'11"330, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'11"353), che aveva chiuso al comando le prime libere. A seguire gli inglesi Alexander Albon (1'11"599) con la Williams e Lewis Hamilton (1'11"638) con la Mercedes che si lasciano alle spalle il giapponese dell'AlphaTauri Yuki Tsunonda (1'11"720) e il francese dell'Alpine Pierre Gasly (1'11"766). Venerdì nero per la Ferrari, con entrambi i piloti fuori dalla top 10: il monegasco Charles Leclerc (1'11"915) è undicesimo e lo spagnolo Carlos Sainz, finito due volte nella ghiaia, sedicesimo in 1'12"093.