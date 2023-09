F1, Gp Singapore: Ferrari in pole con Sainz, poi Russell e Leclerc

Singapore, 16 set, (Adnkronos) – Ferrari in pole position nel Gp di F1 di Singapore 2023 con Carlos Sainz, alla seconda consecutiva dopo la pole conquistata a Monza. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila, e l'altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc che ottiene il terzo tempo. Quarta la McLaren del britannico L’andò Norris, seguita dall'altra Mercedes del britannico Lewis Hamilton, poi Kevin Magnussen con la Haas, Fernando Alonso con l'Aston Martin, Esteban Ocon con l'Alpine, Nico Hulkenberg con l'atra Haas e la sorpresa Liam Lawson con l'AlphaTauri. Giornata nera per la Red Bull: dopo 5 anni non c'è una monoposto del team tra le prime 10, con Max Verstappen e Sergio Perez eliminati nel Q2 e costretti a partire lontano dal capofila.

Sulla curva finale prima del rettilineo d'arrivo, al termine del Q1 delle qualifiche del Gp di Singapore di F1, il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll finisce sul muro e distrugge la sua monoposto. Il pilota sta bene ma è stata alzata bandiera rossa e si è conclusa la prima parte delle libere (Video).

Male le Red Bull nel Gp di Singapore di F1. Le due monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez non si qualificano per il Q3 delle qualifiche del Gran premio notturno. Molto arrabbiato il campione olandese, primo degli esclusi, chiude 11esimo dopo che è stato messo fuori dall'ultimo atto delle qualifiche da Liam Lawson con l'Alpha Tauri. Si giocheranno la pole: Sainz, Russell, Alonso, Magnussen, Norris, Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Ocon e Lawson.