F1: Gp Turchia, vince Bottas davanti a Verstappen e Leclerc 4°

Istanubul, 10 ott. – (Adnkronos) – Valtteri Bottas vince il Gp di Turchia sul circuito di Istanbul Park. Il pilota finlandese della Mercedes, scattato dalla pole position domina la corsa, perdendo la leadership solo per alcuni giri dopo il pit-stop. Alle sue spalle le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che torna in testa alla classifica del mondiale e del messicano Sergio Perez.

Quarto posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che è stato anche in testa dopo aver ritardato la sosta ai box, che si lascia alle spalle l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, autore di una gara in rimonta dall'11° posto in griglia e il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly.