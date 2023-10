F1: Gp Usa, Verstappen in pole nello shootout per la Sprint, secondo Leclerc

Austin, 21 ott. (Adnkronos) - E' della Red Bull di Max Verstappen la pole position nello shootout per la gara Sprint, con il crono di 1.34.538. Secondo tempo la Ferrari di Charles Leclerc in 1.34.593 e terzo per la Mercedes di Lewis Hamilton in 1.34.607, seguito dalla Mclaren di Lando Norris, c...