F1: Haas, svelata la livrea della monoposto per il mondiale 2023

– (Adnkronos) – Via i veli dalla nuova Haas. Il team americano ha svelato la livrea della macchina che parteciperà al prossimo Mondiale di Formula 1 che scatterà il 5 marzo in Bahrain. La vettura è la VF-23 ed è affidata alla rinnovata coppia di piloti formata da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Il tedesco, nelle ultime due stagioni terza guida in Aston Martin, ha preso il posto di Mick Schumacher. Quella mostrata attraverso i social network è, come detto, la sola livrea della Haas, mentre per la vera VF-23 sarà necessario attendere metà mese, l'11 febbraio, quando ci sarà il filming day a Silverstone.

Per vedere una monoposto 2023 subito 'pronta all’uso' dovremo attendere ancora un po’: il 3 febbraio sarà New York la sede scelta dalla Red Bull per iniziare il nuovo anno. Le sorprese potrebbero essere poche comunque, considerando la continuità tecnica che vuole macchine leggermente più alte dal suolo, con fondi che non flettono, di poco più leggere. Dopo Williams, Alfa Romeo e AlphaTauri sarà la settimana successiva a darci un'idea di chi ha fatto scuola davvero l'anno scorso.

McLaren e Aston Martin saranno costrette a dividersi le attenzioni di media e appassionati il 13 febbraio. Sempre in casa inglese la Mercedes si prende Silverstone il 15, a Londra invece l'Alpine il 16. a Maranello i muscoli sono stati riattivati. Frederic Vasseur ha fatto il suo debutto e ora segue da vicino il lavoro febbrile intorno alla nuova Ferrari che sarà presentata a Fiorano il giorno di San Valentino.

Amata sarà amata, come ogni anno, da milioni di italiani, ma anche investita di grandi aspettative.