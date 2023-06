F1: Hamilton, 'grande fine settimana, stiamo rimontando pian piano'

Montreal, 18 giu. – (Adnkronos) – "Per noi è stato un grande weekend. Stiamo rimontando, piano piano. L’Aston Martin ha fatto qualcosa in più questo weekend, perché hanno portato aggiornamenti. E' un grande onore essere sul podio con altri due campioni del mondo come Max e Fernando. Ero felice di essere in lotta con loro, ma oggi non avevamo abbastanza passo purtroppo". Lo dice Lewis Hamilton dopo il 3° posto nel Gp del Canada di F1. "Sapevamo che questo weekend non era il migliore per noi -aggiunge il 38enne inglese della Mercedes-. Faticavo nelle curve a bassa velocità, è lì che perdevo tempo da Fernando e Max. Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina e renderla più efficiente. Ma stiamo rosicchiando terreno, presto arriveremo. Max è ancora troppo lontano, ma a livello di passo ci siamo avvicinati un po’”.