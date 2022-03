F1: Hamilton, 'ho lottato a lungo per il mio equilibrio mentale ed emotivo'

Londra, 31 mar. – (Adnkronos) – "Stiamo già vivendo un anno molto difficile a causa di quello che sta accadendo intorno a noi e in alcuni giorni è davvero difficile riuscire a mantenere fiducia e serenità. Ho lottato a lungo per il mio equilibrio mentale ed emotivo.

Andare avanti è uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a lottare, perché c’è tanto da fare e da raggiungere". Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in un post sul suo account Instagram. "

"Vi scrivo per dirvi che non c'è nulla di strano o anormale nel provare certe sensazioni -aggiunge il 7 volte iridato-. Sappiate che non siete soli e che ce la faremo. Un amico mi ha ricordato oggi che si può essere così forti da riuscire a realizzare tutto ciò che desideriamo.

Tutti noi possiamo farlo, ricordiamoci di vivere con gratitudine un altro giorno per risorgere. Vi mando amore e luce".