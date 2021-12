F1: Hamilton, 'Max ha fatto un gran giro ma siamo in buona posizione'

Yas Marina, 11 dic. (Adnkronos) – "Max ha fatto un gran giro oggi, non potevamo competere con quel tempo ma siamo in una bella posizione, voglio pensare che le gomme siano le migliori per noi domani e spero di fare una bella gara".

Lo ha detto il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi dove si giocherà il titolo con Max Verstappen. "Ho perso tanto tempo alla curva 5 ma l'ultimo giro è stato pulito ma non potevo fare di più. Sono comunque in prima fila, in partenza lo vedo e ci regoleremo anche su quello", ha aggiunto il britannico.