F1: Hamilton, 'nessun bluff, siamo molto più lenti di Red Bull e Ferrari'

Sakhir, 18 mar. – (Adnkronos) – "Non stiamo bluffando, siamo realmente più lenti della Red Bull. Anche la Ferrari ha almeno sei decimi di vantaggio su di noi". Queste le parole di Lewis Hamilton, dopo le prime due deludenti prove libere del Gp del Bahrain.

Il sette volte campione del mondo ha realizzato il nono tempo, con un ritardo di oltre un secondo dal leader Max Verstappen. "Noi abbiamo provato diverse cose e mi sono concentrato sui problemi della mia macchina -dice il 37enne pilota della Mercedes-. Rispetto a quelli di quest’anno abbiamo avuto piccoli problemi in passato, quest’anno siamo di fronte a problemi molto più grandi. Tutto quello che facciamo per cercare di aggiustarli non cambia realmente la situazione.

Sembra che saranno necessari interventi più a lungo termine, quindi niente che possa risolvere le cose nel breve periodo”.