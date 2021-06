F1: Hamilton, 'presenza pubblico al 100% a Silverstone? Forse è prematuro'

Spielberg, 24 giu. (Adnkronos) – "Non posso dirvi quanto sono entusiasta di vedere le persone e in primo luogo di rivedere il pubblico britannico perché è il miglior pubblico di tutto l'anno. Nella scorsa stagione non li abbiamo avuti, sarà bello poterli vedere e sentire l'energia che portano in un fine settimana.

So però che i casi stanno salendo in modo massiccio nel Regno Unito, quindi da quel lato mi preoccupo per le persone. Ho acceso il notiziario questa mattina, l'ho seguito negli ultimi giorni e so che i tassi di infezione nel Regno Unito sono aumentati poiché le persone si stanno un po' rilassando e non tutti sono vaccinati. Forse è un po' prematuro". Il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton commenta così l'apertura al pubblico al 100% in occasione del Gp d'Inghilterra a Silverstone del prossimo 18 luglio.

"Ma non sono in politica, non sono al governo, non conosco tutto quindi non voglio sbilanciarmi troppo nei commenti -aggiunge il 36enne inglese della Mercedes in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Stiria-. Nell'ultima gara c'era già del pubblico e mi pare non sia venuto fuori niente di negativo, ma preferirei peccare per eccesso di cautela e ripartire lentamente piuttosto che andare a tutta birra e usare i nostri fan britannici come test".