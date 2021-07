F1: Hamilton, 'qualifica straordinaria e giro fantastico, chi mi fischia mi carica'

Budapest, 31 lug. – (Adnkronos) – “Qualifica straordinaria e giro fantastico, ma anche un lavoro di squadra straordinario da parte di tutti questo weekend, compreso Valtteri. Stiamo cercando di fare crescere la macchina con lo sviluppo. Anche i ragazzi in fabbrica non stanno lasciando nulla di intentato.

E’ stato bellissimo vedere tutti spingersi a vicenda. Apprezzo il grande sostegno che ho qui. Chi mi fischia non raggiunge l’obiettivo, perché mi da ulteriore carica, quindi non mi dispiace". Così Lewis Hamilton dopo aver centrato la pole position del Gp d'Ungheria, la numero 101 della carriera. Il 36enne inglese è stato fischiato dal pubblico magiaro che in larga parte sostiene il suo rivale della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, oggi terzo.

"Strategia? C’è tanta strada per arrivare alla prima curva. Loro con le soft guadagneranno almeno cinque metri, sarà una bella battaglia. Poi vedremo. Molto positivo monopolizzare la prima fila dopo tanto tempo. Ringrazio tutti in fabbrica, spero che ci sarà bel tempo domani e che tutti si godano il sole. State tutti in sicurezza”, conclude il sette volte campione del mondo.