F1: Hamilton si rilassa con famiglia e amici al Coachella Music Festival

Los Angeles, 19 apr. -(Adnkronos) – Il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton sta sfruttando la pausa del campionato (che tornerà a Baku in Azerbaijan nel weekend del 28-30 aprile) per godersi i grandi concerti del Coachella Music Festival, la manifestazione che ogni anno – dal 1999 – si svolge sui campi dell'Empire Polo Club di Indio in California. Il 38enne pilota inglese della Mercedes ha condiviso sui social alcuni scatti delle sua giornate californiane trascorse insieme alla famiglia e ad amici-artisti come Justin Bieber e Miles Chamley-Watson, in arte Fencer.