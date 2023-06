F1: Leclerc, 'aggiornamenti un primo step, speriamo arrivino i risultati'

Barcellona, 1 giu. - (Adnkronos) - "Gli aggiornamenti che vedremo sulla vettura qui a Barcellona solo un primo step, ne arriveranno altri per rendere la macchina migliore in ogni tipo di condizione. C'è tanto lavoro dietro, speriamo di raccogliere risultati già qui nel Gp di ...

Barcellona, 1 giu. – (Adnkronos) – "Gli aggiornamenti che vedremo sulla vettura qui a Barcellona solo un primo step, ne arriveranno altri per rendere la macchina migliore in ogni tipo di condizione. C'è tanto lavoro dietro, speriamo di raccogliere risultati già qui nel Gp di Spagna". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia delle prime prove libere sul circuito di Montmelò.

"Spero che questi cambiamenti ci permettano di avere una macchina buona in tutte le condizioni di gara. Per adesso siamo prestanti solo in qualifica e quando usciamo da questa finestra facciamo sempre tanta fatica", aggiunge Leclerc a Sky Sport.