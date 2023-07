F1: Leclerc, 'bello tornare sul podio'

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – "Gli aggiornamenti sulla macchina mi fanno stare molto tranquillo, merito di un lavoro straordinario da parte del team". Lo dice Charles Leclerc, dopo il 2° posto conquistato nel Gp d'Austria. "Venerdì e oggi siamo riusciti a massimizzare i risultati a nostra disposizione -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Oggi avevo un buon feeling con la macchina, ho cercato di guadagnare tempo su Verstappen, ma non è stato sufficiente. È comunque bello tornare sul podio dopo un po' di tempo. L'Austria e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina fa generalmente bene. Dunque anche in Inghilterra proveremo a ottenere risultati come quelli di questo weekend".