F1: Leclerc, 'con Red Bull c'è una grande differenza, hanno fatto un progresso incredibile'

Spa, 28 ago. – (Adnkronos) – "Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance della Red Bull in questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Dobbiamo capire cosa è successo.

Per quanto riguarda la mia gara, al giro 3 ero nono e poi son dovuto ripartire da capo dal fondo per un problema e da lì sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile". Charles Leclerc mastica amaro dopo il deludente sesto posto nel Gp del Belgio a Spa.

"La Red Bull ha fatto uno step veramente grosso qui, questo è sicuro. Quando guardiamo i distacchi normali, anche rispetto al centro gruppo, non è così diverso rispetto a prima, ma la Red Bull è molto più avanti -sottolinea il pilota della Ferrari-.

In gara eravamo più competitivi, ma non al loro livello. Adesso bisogna analizzare bene tutto. Non è una piccola differenza con Red Bull, ma piuttosto grande”.