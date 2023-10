F1: Leclerc, 'con Vasseur Ferrari nella giusta direzione'

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – "Fred è molto bravo a motivarti e a calmarti quando ne hai bisogno. Ed è sempre stato molto schietto con me. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. È difficile trovare persone come lui". Il pilota della Ferrari Charles Leclerc elogia il team principal della scuderia di Maranello Frederic Vasseur. "C’è la volontà di vincere, sono sicuro che stiamo lavorando nella giusta direzione", aggiunge il 25enne monegasco al portale 'The Race', dove parla anche del suo futuro. "Quando non crederò più nel progetto Ferrari, probabilmente me ne andrò. Anche perché in questo tipo di situazioni non si riesce a dare il meglio di sé. Ma non è questo il caso”.