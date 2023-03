F1: Leclerc, 'domani difficile fare la pole ma sono contento della Ferrari'

Sakhir, 3 mar. – (Adnkronos) – Charles Leclerc chiude con il quarto tempo la prima giornata di libere a Sakhir, che apre ufficialmente il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, al termine della sessione, commenta con ottimismo i progressi fatti segnare dalla SF-23. "ll feeling è stato buono, meglio dei test che sono stati inconsistenti -dice il 25enne monegasco-. Sono contento di come ho guidato e di come è andata la macchina. E' confermato che la Red Bull sembra un po' più veloce, forse anche Aston Martin ma dobbiamo verificare domani. Cerchiamo di guadagnare performance stasera con gli ingegneri e lottare nelle qualifiche. E' presto ancora per il weekend, vediamo se sabato sarà confermato quello che penso. Non penso che avremo la performance per fare la pole, cerchiamo di essere nel gruppo e cogliere le opportunità. Sembra che abbiamo un po' di margine, ma non conosciamo il lavoro degli altri".