F1: Leclerc, 'fa male, forse un viaggio a Lourdes aiuterebbe'

San Paolo, 5 nov. – (Adnkronos) – "Non so dire cos'è successo. Ho perso l'idraulica del volante e le gomme posteriori si sono bloccate e non potevo più fare niente. Mi dispiace, fa un po' male. Forse un viaggio a Lourdes aiuterebbe". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il ritiro nel giro di formazione del Gp del Brasile. "Dopo la bandiera rossa avevamo pensato di ripartire per finire la gara ma non ce lo hanno permesso", aggiunge il 26enne monegasco al microfono di Sky Sport.