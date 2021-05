F1: Leclerc, 'felice per pole, una grossa sorpresa'

Monaco, 22 mag. (Adnkronos) – "Pole position? E' un peccato concludere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia però sono comunque incredibilmente felice per il primo tempo che ho fatto. E' stato molto difficile gestirmi mentalmente dopo le seconde libere, ero abbastanza emozionato in macchina ma ho detto che devo mettercela tutta e sono riuscito a farlo però è domani che si fanno i punti.

Devo dire però che è una grossa sorpresa per tutti essere in pole per la gara di domani. Vincere? Io sono sempre stato molto sfortunato qui quindi vediamo. Preoccupato per il cambio dopo l'incidente? Sono preoccupato però vediamo". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Montecarlo dove il monegasco ha conquistato con la rossa la pole position.