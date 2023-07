F1: Leclerc, 'Ferrari migliorata ma Red Bull ancora molto avanti'

Silverstone, 6 lug. - (Adnkronos) - "Il feeling e il passo sono migliorati da Barcellona in avanti, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché la Red Bull è ancora molto avanti". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc, nel corso della conferenza stampa alla...

Silverstone, 6 lug. – (Adnkronos) – "Il feeling e il passo sono migliorati da Barcellona in avanti, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché la Red Bull è ancora molto avanti". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp di Gran Bretagna. "In Austria abbiamo avuto tanta fiducia nella macchina, con un passo gara che si è alzato di livello -aggiunge il 25enne monegasco-. Non dobbiamo comunque farci trasportare dall'entusiasmo. Penso che questa pista potrebbe mettere a nudo alcune fragilità della nostra vettura. Durante le prove libere sarà importante valutare il degrado gomma, capendo se sarà necessario adattare la vettura alle nuove gomme Pirelli".