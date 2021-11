F1: Leclerc, 'fiducioso di poter arrivare quinto nel mondiale piloti'

Losail, 18 nov. – (Adnkronos) – "Se faremo un buon lavoro come squadra, senza commettere grandi errori, allora sono fiducioso sul fatto di poter superare Norris e conquistare il quinto posto nel Mondiale piloti". Lo dice il pilota della Ferrari Charles Leclerc nel giovedì di Losail in Qatar, dove la Formula 1 correrà per la prima volta nella sua storia per il terz'ultimo appuntamento iridato.

"Farò del mio meglio e spero che potremo tornare a lottare per le posizioni di vertice il prossimo anno", aggiunge il pilota monegasco. Per Leclerc sensazioni positive anche sul tracciato di Losail: "Sembra essere una pista parecchio avvincente, è molto, molto veloce, con curve da medio-alta velocità e sono le curve che mi piacciono".