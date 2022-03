F1: Leclerc fissa l'obiettivo, 'vincere 5 gare sarebbe un grande risultato'

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – "Vincere cinque gare sarebbe già un grande risultato". Il pilota della Ferrari Charles Leclerc fissa l'obiettivo per la stagione 2022 al via il 20 marzo in Bahrain. "La chiave è la costanza: se vinci una gara, ma non sei stabilmente davanti, allora non puoi considerarti un campione -aggiunge il 24enne monegasco a Canal Plus-.

Oltretutto, se dovessimo riuscire a essere costanti, potremmo anche vincere il Mondiale con cinque successi. Ho anche un altro obiettivo: concludere una gara a Montecarlo, non ci sono ancora riuscito".