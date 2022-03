F1: Leclerc, 'non mi aspettavo la pole di Perez, domani speriamo di partire bene'

Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – “Il giro mi è sembrato buono, sono contento. In tutte le qualifiche è stata una questione di tenere l’auto in pista senza errori. Nel Q3 ho dato tutto. Potevo guadagnare qualcosa qua e là ma non mi aspettavo che Perez venisse fuori con questo tempo.

Congratulazioni a lui, ha fatto un lavoro incredibile oggi. Domani è un altro giorno, speriamo di partire bene”. Lo dice il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, chiuse al 2° posto dietro alla Red Bull di Sergio Perez.