F1: Leclerc, 'passi avanti della Ferrari ma Red Bull più forte in gara'

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – "Sicuramente non potremo cambiare la macchina per domani, ma magari fare dei piccoli aggiustamenti. La Red Bull ha ancora un vantaggio in gara, noi però non dobbiamo dimenticarci quanto eravamo indietro sul passo gara negli scorsi Gran Premi. Se vincere non è possibile dobbiamo puntare a portare a casa più punti possibile, oggi non potevamo fare molto di più". Lo dice il pilota della Ferrari Charles Leclerc, dopo il secondo posto nella gara sprint a Baku alle spalle della Red Bull di Sergio Perez.