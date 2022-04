F1: Leclerc, 'pista Melbourne davvero veloce, servirà gara intelligente'

Melbourne, 7 apr. – (Adnkronos) – "Abbiamo visto nelle gare precedenti il gioco di strategia per il Drs, aspettiamocelo anche a Melbourne". Così il ferrarista Charles Leclerc verso la terza gara del Mondiale di F1. "Credo che qui lo vedremo ancora di più -aggiunge il pilota monegasco- perché di fatto ogni rettilineo ha una zona Drs quindi bisognerà gareggiare in modo intelligente.

Essendo meno veloci in questo momento sul dritto rispetto a Red Bull dovremo giocare un po’ con questo aspetto". "Veloce, davvero molto veloce. Onestamente per noi era meglio il vecchio tracciato, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo ottimizzare il pacchetto e fare il massimo, probabilmente Imola sarà una pista migliore per noi", conclude Leclerc.