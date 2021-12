F1: Leclerc, 'punto a chiudere al 5° posto nel mondiale ma il meglio deve arrivare'

Abu Dhabi, 9 dic. – (Adnkronos) – "Il 5° posto? Ho solo 4 punti su Norris e tutto può accadere, spero in una buona gara e di conservare il vantaggio. Ovviamente si punta ad altro, ma a parte questo è una stagione di cui essere soddisfatti, perché abbiamo fatto progressi evidenti rispetto al 2020, abbiamo lavorato bene e siamo stati sfortunati in alcune gare in cui avremmo potuto portare a casa buoni punti, tipo Monaco o Budapest, ma fa parte della stagione".

Così Charles Leclerc alla vigilia delle prove libere del Gp di Abu Dhabi ultimo appuntamento del mondiale 2021 di F1. "Quale è stata la gara migliore dell'anno? Direi Silverstone, con il secondo posto, l’ottima Sprint Race e un bel passo gara della macchina, sicuramente la gara più sorprendente -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Penso che il meglio stia per arrivare. Quest'anno abbiamo ottimizzato le operazioni in pista, sul pacchetto c’è ancora molto da fare, ma abbiamo lavorato sui nostri punti deboli e siamo cresciuti rispetto alla stagione precedente".