F1: Leclerc, 'questa stagione solo positiva, spero in altre soddisfazioni a Imola'

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – L'avvicinamento a Imola non è iniziato nel migliore dei modi per Charles Leclerc, al quale è stato rubato un rarissimo orologio del valore di circa due milioni di euro mentre era impegnato in un selfie a Viareggio. Il pilota della Ferrari si è dovuto consolare con il Tapiro d'Oro, consegnatogli da Valerio Staffelli a Imola.

"Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci. Orologio a parte, questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci", ha detto divertito il monegasco, leader della classifica di Formula 1, alla vigilia del weekend italiano, che lo vedrà correre davanti ai tifosi del Cavallino.