F1: Leclerc, 'siamo competitivi ma niente illusioni'

Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) – La Ferrari vola nel venerdì di Singapore, mettendosi tra le favorite per la pole position, fondamentale sul circuito cittadino di Marina Bay. Charles Leclerc chiude le libere con il 2° tempo, a soli 18 millesimi dal compagno Carlos Sainz. Da valutare la competitività della Rossa sul passo gara, notoriamente il tallone d'Achille della SF-23. "È stata una buona giornata: la vettura pare un po’ più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale -sottolinea Leclerc-. E' comunque una buona partenza, speriamo di mettere insieme tutto anche domani. Singapore è una delle mie piste preferite, spingerò come un matto nelle qualifiche. Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto questa notte e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani".