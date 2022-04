F1: Leclerc, 'siamo solo alla terza gara, ma abbiamo un'auto fortissima e molto affidabile'

Melbourne, 10 apr. (Adnkronos) – ''Abbiamo una macchina fortissima e molto affidabile''. Charles Leclerc non ha dubbi subito dopo la vittoria di forza al Gp di Melbourne in Australia nel giudicare le prestazioni dell'ultima nata in casa Maranello.

''Questa -ha detto è la prima vittoria in cui abbiamo potuto controllare il vantaggio, certo, siamo solo alla terza gara, ma la macchina è veramente fortissima.

Sono molto felice di aver vinto dopo due annate difficili, ora speriamo di poter continuare così''.