F1: Leclerc, 'sogno di vincere ma obiettivo è battere McLaren'

Istanbul, 9 ott. – (Adnkronos) – "Io sogno sempre di vincere anche quando parto 15° e, anche domani, spingerò per questo. Certo so che non ce la giocheremo con i due davanti per il campionato e che l'obiettivo è battere la McLaren: bisogna prendere punti importanti alla fine della gara".

Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Turchia.

“Ho avuto paura all’inizio delle qualifiche perché era difficile guidare la macchina, scivolavo tantissimo ma in Q3 sono riuscito a mettere tutto insieme nell’ultimo giro ed essere veloce -aggiunge il monegasco-. Credo che la scelta della media in Q2 sia stata quella giusta anche per domani. Sono contento, ma vedremo domani come andrà.

La macchina è stata molto buona fin dalle prime libere. Con la pioggia abbiamo fatto più fatica, ma non era comunque male. In qualifica, soprattutto alla fine, ho ritrovato il feeling di venerdì".