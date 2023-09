F1: Leclerc, 'sono un po' deluso ma la pole di Sainz è grandiosa per la Ferrari'

Monza, 2 set. - (Adnkronos) - "Sono un pochino deluso, volevo essere primo ma vedere che c'è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma in qualifica sono riuscito a mettere tu...

Monza, 2 set. – (Adnkronos) – "Sono un pochino deluso, volevo essere primo ma vedere che c'è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme. Nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia e questo ci è costato almeno una posizione. Ma dobbiamo essere contenti". Così Charles Leclerc dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d'Italia. "Io non sorrido molto spesso quando sono terzo, però essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica -aggiunge il 25enne monegasco della Ferrari-. Proveremo a fare la doppietta con Carlos, primo e secondo".