F1: Leclerc, 'speriamo di rimetterci in carreggiata e tornare a vincere'

Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) – "Adoro questa pista e in generale le curve veloci. Non vedo l’ora che inizi il weekend, inoltre quest’anno abbiamo una vettura più competitiva rispetto alle ultime volte in cui siamo venuti qui. Speriamo di avere finalmente un weekend pulito, da Miami in poi non è andata alla grande sotto questo punto di vista: speriamo di rimetterci in carreggiata e poter tornare a vincere".

Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia del fine settimana del Gp di Gran Bretagna.

"Sicuramente Silverstone sarà molto importante, ma in generale lo saranno le prossime quattro gare -prosegue il 24enne monegasco nel corso della conferenza stampa piloti-. Sarebbe fantastico avere buoni Gran Premi da qui alla pausa estiva. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: la prestazione c’è, se faremo dei weekend puliti sono sicuro che i risultati arriveranno di conseguenza“.