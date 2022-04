F1: Leclerc sulle orme di Schumacher, per i bookie può eguagliare il tedesco

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Due vittorie in tre gare disputate, primo posto nella classifica costruttori con 39 punti di vantaggio su Mercedes e Charles Leclerc in testa nel mondiale piloti dove può amministrare un margine di 34 punti su George Russell, primo degli inseguitori.

Il mondiale di Formula 1 2022, per la Ferrari, è iniziato come meglio non poteva: un avvio che alimenta speranze iridate con i betting analyst di Goldbet convinti che la nuova Rossa possa non solo riportare a Maranello quel titolo che manca dal 2007 ma anche dominare il mondiale a suon di vittorie.

La possibilità che Leclerc eguagli le 11 affermazioni di Michael Schumacher conquistate nel 2002, che valsero al tedesco il terzo titolo con il Cavallino, si trova a quota 1,7 mentre toccare i 13 successi, come fatto sempre da Schumacher nell’anno magico 2004, vale 2 volte la posta.

Leclerc, quindi, è pronto a ripercorrere le orme del tedesco entrando di diritto nella storia Ferrari e riportando a Maranello un titolo che manca ormai da 15 anni.