F1: Liuzzi, 'buona stagione per la Ferrari e l'anno prossimo grande occasione'

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – "Secondo me la Ferrari ha fatto un buon campionato, certo tutti noi vorremmo vedere una Rossa lottare di nuovo per il titolo ma con la concorrenza che c'è oggi non F1 non è affatto facile. Il terzo posto dietro Mercedes e Red Bull non è un risultato da disprezzare.

C'è stata un'inversione di tendenza importante dopo un 2020 davvero negativo e il prossimo anno avrà una grande occasione con il cambio dei regolamenti". L'ex pilota di F1 Vitantonio Luizzi commenta così all'Adnkronos la stagione della Ferrari che ha chiuso al terzo posto il mondiale costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull.

"Io non penso che nel 2022 la scuderia di Maranello sarà subito pronta per lottare con le prime due, anche se me lo auguro, ma credo che potrà ridurre di molto il gap con le due macchina più forti.

Mi aspetto molto da Charles Lecelrc il prossimo anno perché lo reputo un potenziale campione che con la macchina giusta se la può giocare con Verstappen e Hamilton, Carlos Sainz è di sicuro un buon pilota ma lo vedo un gradino sotto al monegasco", conclude l'ex pilota di Toro Rosso e Force India.