F1: McLaren, Ricciardo lascia il team a fine stagione

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Daniel Ricciardo e la McLaren si separeranno alla fine del Mondiale 2022. L'annuncio è ufficiale ed è arrivato sui social dalla scuderia britannica e dal pilota. Due stagioni per lui alla McLaren, l'arrivo nel 2021 dalla Renault, un trionfo a Monza nel settembre di quell'anno e l'ottavo posto finale nel Mondiale.

Quattro volte a punti quest'anno: nella sua Australia (sesto posto, miglior piazzamento stagionale fin qui) e poi in Azerbaigian, Austria e Francia. Il pilota due volte sul gradino più basso del podio iridato (nel 2014 e nel 2016 con la Red Bull) ha ora un futuro davanti a sé tutto da scrivere. Mentre il suo addio potrebbe aprire a Oscar Piastri in McLaren, che prima però dovrà risolvere con Alpine dopo il recente annuncio e smentita del suo nuovo ruolo come pilota sostituto di Fernando Alonso.